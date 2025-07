Milan, Leao sempre più leader: il feeling con Allegri è forte, ecco cosa gli chiede il tecnico

Milan, Rafa Leao chiamato alla consacrazione definitiva: con Allegri il feeling è ottimo, ora il tecnico gli chiede uno step in più

Dopo due settimane intense di lavoro a Milanello, il Milan è pronto ad affrontare i primi test internazionali del precampionato. Il debutto di livello è fissato per mercoledì a Singapore, contro l’Arsenal. I riflettori saranno tutti puntati su Rafael Leao, chiamato a dimostrare di poter essere finalmente il leader tecnico e caratteriale dei rossoneri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il portoghese sta per cominciare la sua settima stagione con in rossonero, in quello che si preannuncia come un momento chiave della sua carriera. Dopo tante stagioni segnate da alti e bassi, ora tutti si aspettano da Leao il salto di qualità definitivo. Troppe volte in passato ha dato l’impressione di non riuscire a compiere quell’ultimo passo verso lo status di fuoriclasse, ma con l’arrivo di Massimiliano Allegri qualcosa potrebbe cambiare.

A Milanello si respira un’aria diversa: il feeling tra Leao e il nuovo allenatore è evidente, fatto di sorrisi, confidenze e dialoghi continui a bordo campo. Allegri, che nella sua carriera ha saputo valorizzare profili diversi – da Tevez a Pogba, da Dybala a Chiesa – sta lavorando con attenzione sul talento portoghese. Dopo ogni seduta di allenamento, Leao si ferma con Max e con il suo staff per analizzare i movimenti, correggere dettagli, ragionare su cosa significhi davvero essere decisivi.

Leao sarà titolare sia contro l’Arsenal che contro il Liverpool, due banchi di prova ideali per testare i primi segnali di crescita. In un gruppo giovane e in via di definizione, il classe ’99 è tra i più esperti: il suo rendimento sarà uno degli snodi cruciali della stagione.

Allegri gli chiede più continuità, meno pause, maggiore concretezza sotto porta. Più gol, più assist, ma anche più presenza mentale. Se Leao accetterà la sfida e saprà mettersi davvero in discussione, questo potrebbe essere finalmente il suo anno. E con lui, anche il Milan potrà tornare a volare.