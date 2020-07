Milan, Leao: «Partire titolare è un’occasione per mostrare il mio potenziale»

Il giocatore del Milan, Rafael Leao, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Parma con fischio d’inizio alle 19:30

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Parma. Il giocatore rossonero ritorna ad essere titolare dopo diverse partite in cui è spesso subentrato nei secondi tempi:

«Dopo essere subentrato spesso durante il secondo tempo, partire titolare oggi è per me sicuramente un’occasione per mostrare il mio potenziale».