Milan, Maignan pronto a rientrare in campo: le ultime

Mike Maignan è pronto a tornare in campo con il Milan dopo tre mesi dal suo infortunio, il test con il Psv importante per ritrovare minuti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere rossonero potrebbe sfruttare l’amichevole in Olanda per riprendere contatto con il campo in vista della partita del 4 gennaio contro la Salernitana.