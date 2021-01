Mario Mandzukic potrebbe sedersi in panchina contro l’Atalanta. Il giocatore croato sta bene ed è pronto ad essere convocato da mister Pioli

Stando a quanto riferisce Peppe di Stefano di Sky Sport, Stefano Pioli potrebbe convocare Mario Mandzukic per la sfida all’Atalanta di sabato. Ritorno in campo dunque subito dopo la firma per l’attaccante croato.

