Milan, pessimo esordio stagionale per Ballo-Touré

All’esordio stagionale, il terzino ha giocato con il Milan Futuro e ha rimediato un cartellino rosso

La stagione di Ballo-Touré non poteva iniziare peggio. Il terzino rossonero, impiegato con il Milan Futuro dato che non fa più parte del progetto tecnico di Fonseca, si è fatto espellere contro il Legnago.

Al 74esimo infatti il laterale difensivo ha lasciato il campo al 74′ per doppia ammonizione contro l’ultima squadra in classifica del girone B di Serie C. Insomma, un brutto indizio circa una sua possibile permanenza al Milan.

Tra l’altro, il calciatore sembrava vicino alla cessione in estate ma Ballo-Touré ha rifiutato diverse offerte poiché voleva tornare in Inghilterra, situazione che però non si è mai presentata.