Milan, Pioli: «Saper soffrire è un aspetto positivo»

Le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria del Milan sul Monza: «Vorrei vedere una costruzione più continua e precisa palleggiando meglio»

Intervistato da DAZN, Stefano Pioli ha analizzato così il successo del Milan sul Monza. Di seguito le sue parole.

GARA – «Saper soffrire è un aspetto positivo, stiamo tornando a farlo con energia e intensità. Possiamo fare meglio ma il Monza ha giocato bene nella ripresa, si sono sentite le fatiche della settimana. Potevamo chiuderla perchè abbiamo avuto due grandi occasione. Alla fine è stata una grande partita. Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, poi dovevamo superare meglio la pressione del Monza ma avere questa compattezza ci sta dando buoni risultati e si deve assolutamente continuare».

PROSSIMI MIGLIORAMENTI – «Vorrei vedere una costruzione più continua e precisa palleggiando meglio. Le partite poi cambiano, nel primo tempo avevamo più libertà, nel secondo tempo il Monza ha pressato meglio e in quel contesto dobbiamo avere un altro sviluppo. Ci lavoreremo perchè i prossimi impegni sono importanti. Ora recuperiamo energie perchè vincere tre partite così, visto il momento, è stato molto stancante. Poi penseremo all’Atalanta. Avevo scelto due attaccanti veloci e di profondità per superare la loro pressione. Ci siamo riusciti a tratti, possiamo fare meglio però abbiamo fatto una buona partita fino a quando abbiamo avuto le energie fisiche. Abbiamo incontrato un avversario che sta molto bene, aver vinto ci farà lavorare con grande fiducia e tranquillità».

DE KETELAERE – «A De Ketelaere manca il gol per sbloccarsi, è un ragazzo giovane che sperava di fare d più. Un gol significherebbe molto, la rete arriverà perchè ha qualità e le occasioni stanno arrivando. Ha qualità».

VITTORIE PESANTI – «Sono state tre vittorie importanti, quella in Champions non ci lascia tranquilli per il ritorno ma se continuiamo a non prendere gol poi abbiamo le qualità per fare gol ».

