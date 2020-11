Milan, Plizzari: «Esagerato il paragone con Donnarumma»

Alessandro Plizzari ha parlato del paragone con Gianluigi Donnarumma

Alessandro Plizzari si confessa ai microfoni di Strill.it. Tanti argomenti, dal paragone con Donnarumma alla scelta della Reggina, ecco le sue dichiarazioni.

«Quello con Donnarumma mi sembra un paragone esagerato. Lui è uno dei portieri più forti in circolazione. Da una parte è un paragone bellissimo, dall’altro vorrei fare il mio percorso che oggi è totalmente diverso dal suo. Quando iniziavo a sentirlo la cosa mi rendeva felicissimo, ma devo essere obiettivo con me stesso: il paragone non è al 100% giusto. Fare ciò che ha fatto lui credo sia il sogno di ogni ragazzo, io al momento posso sperarlo».