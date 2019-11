Milan, primo incontro con Raiola per Ibrahimovic: le ultime

Milan, incontro con Mino Raiola per Zlatan Ibrahimovic: insieme all’agente del calciatore si sta valutando la fattibilità dell’operazione

Il Milan muove passi concreti per Zlatan Ibrahimovic. Come riporta Sky Sport, i rossoneri avrebbero avuto un primo incontro con l’entourage dello svedese per valutare la fattibilità dell’operazione.

Nello specifico Mino Raiola è stato visto entrare a Casa Milan per provare a gettare le basi per un ritorno dello svedese a Milano. Raiola ha affrontato anche i temi legati a Romagnoli e soprattutto Suso, di cui a breve dovrebbe gestire la procura.