Milan, primo sondaggio per Lenglet: cosa filtra

Milan, primi sondaggi fatti dai rossoneri per Lenglet, difensore del Barcellona in prestito all’Aston Villa e che non trova spazio in Premier

Come riferito da Calciomercato.com, Clement Lenglet è un obiettivo del calciomercato del Milan per rinforzare la sua difesa in vista di gennaio. Di proprietà del Barcellona ma in prestito all’Aston Villa, potrebbe cambiare aria nei prossimi mesi visto il poco spazio avuto a disposizione fino a questo momento.

I rossoneri hanno fatto un primo sondaggio prendendo informazioni sulla situazione del giocatore per capire se ci sono possibilità di portarlo in Italia. L’idea della società è quella di prendere un centrale di piede sinistro – proprio come Lenglet – che sappia impostare e giocare il pallone per compensarsi con l’aggressività di Tomori.

L’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio eccessivo del giocatore, per cui potrebbe diventare un’idea concreta solo se il Barcellona pagasse una percentuale. Al momento Lenglet per il Milan è solo un’idea ma a determinate condizioni può prendere corpo.

