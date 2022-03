Olivier Giroud ieri ha avuto qualche leggera linea di febbre. Le condizioni dell’attaccante del Milan in vista del prossimo match

Nessun problema. Olivier Giroud ieri ha avuto qualche leggera linea di febbre. Problema rientrato oggi, il francese si è allenato regolarmente questa mattina con il resto del gruppo Milan.

La sua presenza contro il Cagliari non è in dubbio, anche se resta il ballottaggio con Ibrahimovic per un posto dal 1′.