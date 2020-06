Milan, restyling a centrocampo: i tre pensieri fissi di Rangnick

Il Milan pensa al centrocampo della prossima stagione: Florentino Luis, Bakayoko e Szoboszlai i pensieri di Rangnick

Il Milan cercherà di esaudire le richieste di Ralf Rangnick nel corso della prossima sessione di calciomercato. Il manager tedesco ha chiesto al club rossonero un centrocampo sia tecnico sia fisico.

Come rivelato da Tuttosport, gli obiettivi primari sarebbero Florentino Luis o Tiemoue Bakayoko, per dare sostanza in mezzo al campo, e Dominik Szoboszlai al fine di migliorare la qualità.