Milan-Roma: tre cose che non hai notato

Tre curiosità sulla sfida tra Milan e Roma, partita valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League

É stata una gara vibrante quella tra Milan e Roma, con i rossoneri che hanno centrato due traverse (Adli e Giroud) e i giallorossi che hanno colpito col solito Mancini di questi tempi. Ecco tre cose “minori” ma significative della gara

1) La grafica dell’Uefa. Totalmente sbagliata nel disegnare la Roma all’inizio, con Dybala a sinistra nel 4-3-3 e Paredes alle sue spalle. Giusto il commento di Lele Adani: «Si vede che l’Uefa non ha visto tante partite della Roma». Poi è vero che i due argentini hanno spaziato in molte zone e sono stati un po’ ovunque, ma resta clamoroso l’errore iniziale…

2) Il lanciacori. Si sente tantissimo e non tutto quel che si percepisce è politicamente corretto. Come il “Devi morire!” appena Pellegrini è a terra per un duro contatto. Da lì, ne nasce una sequenza che pare una compilation di insulti più o meno assortiti. Tra il comico, il surreale e la tradizione.

3) La sgasata. Inevitabile pensare ai bei tempi azzurri quando al termine del primo tempo Spinazzola fa un’accelerazione che brucia totalmente Calabria. Ne esce poi un tiro deviato in corner, niente di incredibile, o meglio, niente di paragonabile a una sgasata che Theo Hernandez farà solo al minuto 83, peraltro nella stessa zona di campo.

