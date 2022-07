Milan, si tratta con Mendes per il rinnovo di Leao

Il Milan è al lavoro per trovare l’accordo con Rafael Leao per il rinnovo. Si cerca l’intesa con Mendes per stipendio e clausola

Il Milan sta lavorando per trovare l’intesa sul rinnovo di contratto di Rafael Leao. La trattativa però, come riportato dal Giornale, non sarà semplice.

I rossoneri devono trovare l’accordo con Mendes, che ha chiesto 7 milioni di ingaggio contro i 4.5-5 offerti dai rossoneri. Anche sulla clausola rescissoria da 150 milioni ci sarà da lavorare, con il procuratore portoghese che la vorrebbe eliminare.