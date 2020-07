Milan su Dani Olmo: il Lipsia fa muro. La situazione

Rangnick vorrebbe portare al Milan il fantasista Dani Olmo: il Lipsia non intende cedere il giovane spagnolo

Ralf Rangnick vorrebbe portare in dote al Milan alcuni dei giocatori che lui stesso ha contribuito a far emergere all’interno della galassia Red Bull. Tra questi c’è anche Dani Olmo, che ha lasciato la Dinamo Zagabria a gennaio per trasferirsi al Lipsia.

Stando a quanto riportato da calciomercato.it, il club tedesco non ha alcuna intenzione di lasciar partire Dani Olmo dopo soli sei mesi dall’ingaggio e, di conseguenza, l’operazione sembra destinata a trasformarsi in una semplice suggestione.