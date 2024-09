Milan, arriva la DECISIONE sulla MULTA a Theo Hernandez e Leao: scelta a SORPRESA

La decisione del Milan sulla possibile multa per il comportamento di Theo Hernandez e Leao contro la Lazio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe deciso di non punire Theo Hernandez e Leao per il loro comportamento nei confronti di Paulo Fonseca.

LA DECISIONE – «Cardinale non è contento sia della gestione tecnica (Fonseca) sia dell’area sportiva (Ibra e Moncada). La società è allergica ad allenatori con personalità. Theo e Leao non verranno neanche multati , manca il punto di riferimento per la squadra».