Milan, Theo Hernandez: «Se torno al Real Madrid? Dico che...»

Theo Hernandez, giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di AS della sua stagione in rossonero e del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni.

REAL MADRID – «Per il Real Madrid ho solo parole di gratitudine per il forte impegno che hanno preso per me in quel momento. Sono una persona a cui piace guardare avanti e concentro tutti i miei pensieri sul presente e sul futuro più immediato, ma da persona grata quale sono, porto nel cuore quel grande club. Arrabbiato per non avercela fatta con i Blancos? Forse in quel momento non c’erano le circostanze ideali perché potessi dimostrare il potenziale e l’entusiasmo che avevo, ma ribadisco loro la mia gratitudine».

POSSIBILE RITORNO – «Non sappiamo mai cosa ci porterà la vita, ma vivo il presente per emozioni e professionalità. Nessuno conosce il futuro. Ci sono ancora tante partite da affrontare in questa stagione con il Milan e io penso davvero solo a quello che devo fare in campo».

