Allo Stadio San Siro, la 24ª giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Mario Labate, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro, Milan e Torino si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Milan Torino 1-0 MOVIOLA

3′ Sfiora il gol Ibrahimovic – tiro da fuori area ma una deviazione salva Sirigu, palla in corner

9′ Occasione per il Milan – Rebic libera di tacco Hernandez sulla sinistra, cross in mezzo per Ibrahimovic ma Bremer è bravo ad arrivare prima sulla sfera liberando l’area

15′ Tiro di Calabria – La conclusione da 35 metri è però velleitaria e si spegne sul fondo

17′ Occasione per Berenguer – Bella giocata di Edera che libera tra le linee De Silvestri, scarico per Berenguer che però spara alto

19′ Colpo di testa di Bremer – Sugli sviluppi di un corner è il difensore a saltare più in alto di tutti, Romagnoli devia in angolo

20′ Tiro di Paquetà – Rebic serve Ibra che smarca di prima Paquetà, tiro rasoterra da fuori area! Sirigu si supera con un intervento in tuffo

25′ GOL DEL MILAN – Ancora Rebic in rete, assist di Castillejo per il croato che fredda Sirigu con un preciso rasoterra

42′ Kjaer infortunato – Il difensore danese si accascia dopo un recupero in velocità, problema muscolare per lui. Pioli chiama Musacchio che però si rifiuta di entrare a causa di un problema al polpaccio.

45+1 Occasione per Bennacer – Paquetà intercetta palla e buca subito per Bennacer che da posizione defilata tenta il tiro, palla deviata in corner

Migliore in campo: Castillejo al termine del primo tempo PAGELLE

Milan Torino 1-0: risultato e tabellino

RETE: 25′ Rebic

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer (44′ Gabbia), Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Paquetá, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Laxalt, Musacchio, Bonaventura, Brescianini, Saelemaekers, R. Leão, D. Maldini. All.: Pioli.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukić, Rincón, Ansaldi; Edera, Berenguer; Belotti. A disposizione: Rosati, Ujkani, Aina, Djidji, Singo, Adopo, Baselli, Meïté, Millico, Zaza. All.: Longo.

AMMONITO: 22′ Bennacer, 33′ Edera

ARBITRO: Fabbri