Milan Udinese: Rebic firmò l’ultima vittoria rossonera a San Siro – VIDEO

Il Milan campione d’Italia farà il suo esordio in campionato contro l’Udinese, gara che nei precedenti più recenti non è mai stata agevole

Sarà contro l’Udinese che il Milan si presenterà in campionato con lo scudetto sul petto. I rossoneri sono reduci da un’ottima pre-season che ha generato ancor più entusiasmo, mentre i friulani hanno superato il primo turno di Coppa Italia battendo 2-1 il FeralpiSalò con una prova non particolarmente convincente.

Brahim Diaz ha firmato il primo gol del Milan nello scorso campionato, Pioli potrebbe schierarlo nuovamente in campo, anche se l’interesse dei tifosi è tutto per il nuovo acquisto De Ketelaere. Sulla panchina dell’Udinese, invece, esordio per il nuovo allenatore Andrea Sottil.