Milan, venerdì la ripresa degli allenamenti: il programma

Il programma del Milan di Stefano Pioli in vista del ritorno in campo in Serie A. Tutti i dettagli sul programma rossonero

Il Milan sta iniziando a prepararsi in vista della ripresa della Serie A il 3 dicembre. Come raccolto dalla redazione di MilanNews24, la squadra di Stefano Pioli si ritroverà venerdì per il primo allenamento.

I rossoneri sono attesi al Centro sportivo per il pranzo, mentre nel pomeriggio è in programma la prima seduta di lavoro dopo la pausa.