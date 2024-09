Milan-Venezia, la lega non assegna il gol a Gabbia

Non è di Matteo Gabbia il gol del 2-0 in Milan-Venezia, la Lega a deciso di attribuirlo ad un suo compagno: ecco chi

Il gol del 2-0 del Milan contro il Venezia non è stato di Gabbia. La Lega ha deciso di assegnare la rete arrivata al 17′ del match di San Siro a Fofana.

La mano del portiere Joronen, come si vede attentamente nel replay, ha anticipato di una frazione di secondo l’impatto col ginocchio di Gabbia che era sulla traiettoria della spizzata del francese. Il gol, quindi, è stato attribuito a Fofana che quindi può festeggiare la sua prima gioia in rossonero, come chi lo ha preso al Fantacalcio.