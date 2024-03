Juve, ritorno di fiamma per Milinkovic Savic: la situazione

La Juve è attenta sul mercato soprattutto dopo la notizia di Pogba: possibile ritorno di fiamma per Milinkovic Savic

Stando alle ultime indiscrezioni, non è da escludere un ritorno di fiamma per l’ex centrocampista della Lazio, grande obiettivo dei bianconeri in numerose sessioni di mercato. Potrebbe prendere lui il posto del centrocampista francese.