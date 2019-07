Lotito: «Milinkovic Savic? Non ho mai detto che partirà»

Lotito ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio del futuro di Milinkovic Savic. Ecco le sue parole

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio e ha parlato nuovamente del futuro di Milinkovic Savic. Il patron biancoceleste ha detto: «Io non ho detto che partirà. Potrebbe accadere che domani, per coltivare una giusta crescita personale, possa avere l’aspettativa di andare in club più importante».

Lotito ha poi proseguito: «Ecco perché dobbiamo approdare tra i club più importanti a livello europeo, proprio perché dobbiamo rappresentare un punto d’arrivo».