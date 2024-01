Miranchuk in Atalanta Lazio: dalla Coppa Italia allo scontro diretto

Miranchuk e la sfida che l’Atalanta affronterà contro la Lazio: dall’impresa (da comparsa) in Coppa Italia nel 2021 a protagonista odierno

Uno dei giocatori che in vista di Atalanta Lazio arriva sicuramente più in forma di tutti è sicuramente Miranchuk: passato da oggetto misterioso a vero e proprio protagonista nello scacchiere offensivo della Dea.

Aleksey insieme a De Ketelaere ha stupito per la qualità dimostrata, e dall’altra parte si trova di fronte ad un’altra grande opportunità dopo aver scritto una piccola parte di storia nerazzurra. Certo, contro la Lazio è uno scontro diretto dove serve allungare sul settimo posto (riprendendo un vecchio concetto atalantino riadattato, “Prima l’Europa, poi si vedrà quale”), ma già una volta il russo ha contribuito alla vittoria ai danni dei biancocelesti.

27 gennaio 2021, Quarti di Finale di Coppa Italia, Atalanta Lazio si presenta come una gara tanto decisiva quanto delicata visti i recenti precedenti, e le attese non vengono smentite neanche quella sera: Djimsiti porta la Dea in vantaggio, Miriqi pareggia, Acerbi mette la freccia, Malinovskyi riaccende le speranze e per non far mancare nulla ci si aggiunge l’espulsione discutibile di Palomino per fallo su Lazzari.

Tra i tanti schierati quella sera c’è, appunto, Aleksey Miranchuk, che a Bergamo sta disputando una stagione d’apprendimento con degli spunti anche positivi (avente la necessità di giocare con più continuità). Al 57′ arriva l’occasione: Romero ruba palla dalla destra servendo il russo che trafigge Alia per il 3-2, portando una semifinale importante per quella che sembrava l’annata giusta per portare l’ambito trofeo.

Dalla Lazio in Coppa Italia (da comparsa) alla Lazio in campionato da protagonista tre anni dopo, nella speranza di dare all’Atalanta quell’impronta decisiva per consolidare una classifica molto interessante per i nerazzurri.