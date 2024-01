Miranchuk e De Ketelaere: i “Phineas e Ferb” offensivi dell’Atalanta

La magia offensiva in casa Atalanta grazie al duo Charles De Ketelaere e Aleksey Miranchuk. Genio e qualità nerazzurra

“Poco più di un mese di pura vacanza e poi ritorna Lookman. Sembrerebbe davvero una grave mancanza , sprecare il tempo che vola…Potremmo far diventare l’Atalanta il terzo miglior attacco, arrivare in semifinale di Coppa Italia battendo il Milan, dipingere calcio oppure fare i bravi compagni di reparto”. Se ad accompagnare la nostr infanzia c’erano Phineas e Ferb (due geni capaci di creare cose straordinarie), all’Atalanta invece ci sono Charles De Ketelaere e Aleksey Miranchuk: la loro versione, ma più esteta.

Aleksey può sembrare simile a Ferb in qualità braccio, Phineas invece CDK la mente capace di piazzare le idee che concretizza il russo tra assist goal e soprattutto quelle intuizioni tecnico tattiche dove viene portato del genio in fase offensiva, alzando la qualità anche con ogni pronostico.

L’assenza di Ademola poteva farsi sentire, ma dall’altra parte i nomi vengono in secondo piano rispetto alle “figure”: l’Atalanta con il falso nueve poteva dare il meglio di sé, e seppur CDK sia cresciuto come trascinatore tecnico tattico, gli occorreva una spalla considerando anche le condizioni di Scamacca, oltre ad un Luis Muriel da non toccare in termini di minutaggio per ottenere il massimo risultato.

Miranchuk d’altro canto è stato protagonista gradualmente di una rinascita che lo avrebbe portato ad essere quello che è ora, scattando una grande idea a Gasperini: utilizzarlo insieme a CDK. La gara con il Sassuolo aveva fatto intravedere qualcosa di interessante, e da lì gli occhi cominciarono a stropicciarsi: capacità di saltare l’uomo, spazi, intesa perfetta, uno due continui e colpi da fuoriclasse.

A gennaio l’Atalanta ha siglato 13 goal di cui 11 sotto il segno della coppia Miranchuk-De Ketelaere. E allora come diceva la sigla di Phineas e Ferb, meglio rimanere fermi e gustarsi questo show che sta facendo grande l’Atalanta, aspettando il definitivo salto di qualità.