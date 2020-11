Miranda trionfa in Cina: «Mesi difficili, non vedo la mia famiglia da 5 mesi»

Joao Miranda ha parlato dopo il trionfo in Chinese Super League

Joao Miranda, difensore ex Inter e ora al Jiangsu Suning, ha vinto il campionato cinese ma ha attraversato anche momenti difficili come ha dichiarato in una intervista a Yahoo Esporte.

«Questi cinque mesi senza la famiglia sono stati molto duri per me. Non vedo mia moglie e i miei figli da cinque mesi. I sei mesi del 2019 sono stati più sereni perché il campionato in Cina si è fermato nelle date Fifa e sono riuscito a tornare a casa. Ma nel 2020, a causa della pandemia, sono venuto qui a giugno e non sono più riuscito a lasciare la Cina. Il mio pensiero è di tornare in Brasile».