Mirwan Suwarso: «25 milioni per un Como da Serie A»

Le parole di Mirwan Suwarso, rappresentante dei fratelli Hartono, proprietari del Como sulla possibile promozione in Serie A

Mirwan Suwarso è il rappresentante dei fratelli Hartono, gli indonesiani che sono i più ricchi proprietari di un club in Italia. Il suo Como sta facendo benissimo, occupa la seconda posizione in Serie B, che significherebbe promozione diretta. Un sogno che a 5 giornate dal termine sta diventando sempre di più prospettiva concreta. Ecco alcuni estratti della sua intervista a La Gazzetta dello Sport.

IL SUO RUOLO – «Ho indossato tanti cappelli, dicono in Inghilterra… Ora mi sento “produttore”, per realizzare il nostro progetto col Como»

LA REAZIONE DI COMO – «La gente ha visto chi siamo, i fatti hanno seguito le parole. Capivo i dubbi, visto il passato. Oggi ci sentiamo inclusi in città, lavoriamo per la comunità, non ci sentiamo più come… ospiti».

PROGETTO SERIE A – «Sì, quando abbiamo cambiato allenatore abbiamo voluto cambiare mentalità. Quindi questi risultati non mi sorprendono: in estate avevamo stanziato 25 milioni per andare in Serie A…».

NUOVO STADIO – «A breve la proprietà approverà il progetto da presentare al Comune. Non sarà uno stadio per il Como, aperto due o tre giorni al mese, ma per la città, con aree commerciali e sanitarie».

IL COMO FRA 5 ANNI – «Step by step. Il mondo cambia in fretta, meglio vivere il presente cercando di crescere. Certo, essere qui a giocarci la A dopo 5 anni ha sorpreso anche me».