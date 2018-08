Il basso profilo tenuto da Luka Modric in questi giorni deve finire, se vuole veramente l’Inter è chiamato ad un atto di forza con i blancos

E’ il giorno di Luka Modric. Il croato, se davvero vuole l’Inter, dopo la finale di Supercoppa contro l’Atletico Madrid dovrà rompere con il Real. Solo se il croato si prenderà la responsabilità del divorzio, l’Inter avrà la possibilità di provare a iniziare una trattativa con Florentino Perez che finora, sull’argomento, è stato inflessibile. D’altronde Cristiano Ronaldo, addirittura dopo la finale di Kiev, aveva dichiarato a microfoni unificati di ritenere chiuso il suo ciclo al Real: se Modric la pensa allo stesso modo è l’ora di agire.

Anche perché, nonostante il gran lavoro ai fianchi del club madrileno del procuratore del giocatore, solo una presa di posizione del giocatore può smuovere le acque. L’Inter aspetta (e spera) che Modric possa dare la spallata decisiva per far partire la trattativa domani, giusto in tempo per pensare di poterla chiudere anche se non sarà comunque un’impresa facile, considerato che l’affare potrebbe comunque essere chiuso soltanto in prestito con diritto di riscatto. Spalletti si è detto tranquillo: «Io sono già molto contento di quello che ho a disposizio- ne: sono proprio i giocatori che avrei voluto avere». Spalletti, fresco di rinnovo, non vede l’ora di continuare il suo progetto all’Inter. Progetto di cui non farà par- te Joao Mario per cui il Betis ha superato il Siviglia nel derby andaluso. In uscita, dopo l’arrivo di Keita (che ha scelto la maglia numero 11) pure Karamoh (Parma) e Pinamonti (Frosinone e Udinese). Il tutto in attesa che Candreva prenda una decisione: a Montecarlo lo aspettano a braccia aperte.