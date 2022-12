«Modric vs Messi, sfida tra veri numeri 10»

Croazia Argentina sarà la sfida tra Luka Modric e Lionel Messi, due dei migliori numeri dieci del mondiale a confronto

Sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi presenta così Croazia-Argentina, la prima delle due semifinali di Qatar 2022:

«Domani si comincerà con Croazia-Argentina, la stessa partita del girone di qualificazione di Russia 2018. Allora finì 3-0 per i croati e Modric non dimenticò di metterci la firma. Stavolta questa sfida vale il doppio, il triplo, il quadruplo. Si incrociano i due veri 10 del Mondiale, il madridista Luka Modric e il parigino (ma ex barcellonista) Leo Messi. Il terzo 10 delle semifinali è Mbappé, ma è un 10 di maglia, non di ruolo».