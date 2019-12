Kean non incide: entra al 70° e viene sostituito dopo 18 minuti

Moise Kean non riesce ad incidere in Premier League: l’ex attaccante della Juve viene sostituito dopo soli 18 minuti

Moise Kean non riesce a trovare continuità in Premier League. L’ex attaccante della Juve non incide con la maglia dell’Everton, mentre si fanno sempre più insistenti le voci su un suo ritorno in Italia.

Nel match odierno dei Toffees contro il Manchester United, Kean è partito dalla panchina. Subentrato poi al 70′, è stato sostituito dopo solo 18′ per la prova scialba offerta. Momento difficile per l’attaccante dell’Under 21 azzurra.