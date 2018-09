Il direttore sportivo della Roma è finito nel mirino del Barcellona. Monchi lascia la Roma a fine anno? Le ultimissime

Tutto vero: Monchi è finito nel mirino del Barcellona! Il direttore sportivo della Roma potrebbe lasciare la Capitale dopo 2 stagioni per ritornare nella Liga spagnola. Le indiscrezioni lanciate dai colleghi spagnoli nei giorni scorsi sembrano trovare conferme anche in Italia: al club catalano piace il lavoro del direttore sportivo, uno dei più apprezzati in Europa, e presto potrebbe muoversi qualcosa su questo fronte. Il ds è legato a Pallotta, che non lo ha mai messo in discussione ma il ritorno in Spagna è una logica tentazione.

Nonostante l’affaire Malcom (il presidente Bartomeu avrebbe telefonato al direttore sportivo subito dopo la chiusura dell’accordo per chiarire il comportamento del club catalano, il dirigente romanista non ha mai accusato in maniera diretta il Barça di ‘scippo’) tra le parti c’è un buon rapporto. Messi, Suarez e Piqué hanno 31 anni, Busquets 30, sono andati via Xavi e Iniesta. Il Barcellona ha bisogno di ‘ripensarsi’ e Monchi potrebbe fare al caso della società catalana. La scelta sarà soltanto del ds che ha un contratto fino al 2021 con la Roma ed è solidissimo nella sua posizione: salvo colpi di scena, il dirigente rimarrà nella Capitale italiana