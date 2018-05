Il direttore sportivo della Roma, Monchi, sta lavorando per migliorare il roster a disposizione di mister Eusebio Di Francesco

Coric è già arrivato, Marcano quasi: la Roma ha già puntellato la propria rosa ma non ha affatto intenzione di fermarsi qui. Adesso l’obiettivo è mettere sotto contratto un esterno d’attacco che dia un’ulteriore opzione di scelta a mister Di Francesco. Il sistema di gioco preferito dal tecnico, il 4-3-3, è di fatto l’habitat perfetto dei calciatori di scuola olandese ed è proprio in quella direzione che sta andando il ds spagnolo Monchi.

Stando a quanto riporta Sky Sport, infatti, il dirigente ex Siviglia sarebbe volato a Montecarlo, teatro di alcuni importanti incontri di mercato. D’altronde è proprio lì che molti grandi operatori di mercato gravitano e l’arrivo di Monchi ha la finalità di stringere mani, allacciare contatti e magari puntare su nomi che finora non erano stati presi in considerazione. Uno, ormai noto, è Justin Kluivert, grande talento di proprietà dell’Ajax. Monchi vedrà anche Mino Raiola per fare il punto della situazione sul figlio d’arte, evitando gli inserimenti dell’Inter così come di club che militano in Liga o in Premie League. Il figlio di Patrick Kluivert, al momento, preferirebbe Italia e Spagna all’Inghilterra.