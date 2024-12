Mondiale per Club 2025: come funziona la nuova competizione? Gironi, passaggio del turno e fase a eliminazione diretta. Le regole

Mondiale per Club 2025: tutte le regole e il format della competizione in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025. I dettagli

Alle ore 19:00 si scopriranno le fase a gironi della primo Mondiale per Club a 32 squadre. Ai club qualificati sono stati assegnati a quattro fasce da otto squadre ciascuna, con i bianconeri che sono stati inseriti nella seconda fascia. Ecco di seguito cosa servirà al club bianconero per superare il turno e il format della competizione.

La fase a gironi è composta da 8 gruppi da quattro squadre e le prime due classificate di ogni gruppo al termine della fase a gironi accedono agli ottavi di finale. Dagli ottavi di finale in poi ci saranno partite uniche nella fase ad eliminazione diretta fino alla finalissima. Non ci sarà la finale per il terzo posto.