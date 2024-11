Mondiale per Club, ecco il guadagno minimo della Juventus! L’analisi del Times sui ricavi dei bianconeri

Mondiale per Club, ecco quale sarà il guadagno minimo della Juventus! L’analisi del Times sui ricavi dei bianconeri

Il quotidiano a stelle e strisce The Times ha fatto una lunga analisi sui conti del prossimo Mondiale per Club, nuova competizione che si svolgerà tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti e che vedrà impegnate tra le altre grandi squadre anche Juve e Inter come uniche squadre italiane.

Secondo quanto si apprende le 32 squadre partecipanti si divideranno i 600 milioni di euro previsti, con una media di 18-19 milioni di euro a squadra soltanto per la partecipazione. Da lì ovviamente si sale quanto più a lungo si rimarrà nella competizione suddetta.