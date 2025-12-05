Mondiali, oggi è il giorno dei sorteggi dei giorni! Ecco come sarà il nuovo format

Mondiali, ci siamo! Questo è il giorno dei sorteggi dei giorni della Nazionali! Ecco come funzionerà il nuovo format

I riflettori del Kennedy Center di Washington sono puntati sul sorteggio che definirà il percorso della 23ª edizione della Coppa del Mondo, la più imponente e complessa di sempre. La FIFA, utilizzando l’immagine iconica delle più grandi star globali – da Messi a Ronaldo, da Mbappé a Davies – lancia un torneo che dall’11 giugno (apertura a Città del Messico) al 19 luglio 2026 (finale nel New Jersey) cambierà radicalmente volto.



Sarà il Mondiale delle distanze siderali, un netto contrasto con la compattezza del Qatar. Organizzato per la prima volta da tre nazioni (Stati Uniti, Canada e Messico), l’evento coinvolgerà 16 città spalmate su tre fusi orari diversi. Una sfida logistica immensa per le 48 nazionali partecipanti, che dovranno affrontare viaggi lunghissimi, con un rischio elevato di affaticamento e infortuni per i calciatori, nonostante la promessa della FIFA di regionalizzare i gironi e garantire tre giorni di riposo tra i match.



Il nuovo format prevede 12 gironi da quattro squadre: passeranno le prime due e le otto migliori terze, introducendo un inedito turno di sedicesimi di finale. Per alzare la coppa, dunque, serviranno otto partite. Il sorteggio, visibile in Italia dalle 18:00, seguirà vincoli precisi: le teste di serie Argentina (campione in carica) e Spagna (numero uno del ranking) non potranno incrociarsi prima di un’eventuale finale se vinceranno i rispettivi gruppi. Inoltre, non ci saranno derby continentali nei gironi, ad eccezione dell’Europa (massimo due squadre).

In questo scenario grandioso, l’Italia resta per ora una spettatrice interessata e preoccupata. Inserita virtualmente in quarta fascia come una “X”, la Nazionale non avrà rappresentanti a Washington: né il ct Gattuso né il presidente Gravina sono volati negli USA. L’attenzione è tutta rivolta ai playoff di fine marzo contro Nord Irlanda, Galles o Bosnia. Prima di pensare agli avversari americani, c’è da evitare l’incubo di una terza esclusione consecutiva.

