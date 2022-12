«Qatar 2022 è nato da una telefonata di Platini»

Sul Corriere della Sera, Aldo Cazzullo ha ricostruito la genesi di Qatar 2022. Una decisione maturata 12 anni fa:

«Galeotto fu l’ormai leggendario pranzo all’Eliseo tra Nicolas Sarzkozy, presidente della Repubblica, Michel Platini, presidente dell’Uefa, e Tamin Al Thani, erede al trono qatariota. Era il 23 novembre 2010. Alzatosi da tavola, Platini telefonò a Sepp Blatter, presidente Fifa e uomo di mondo, per spiegarli che la Francia non ostacolava anzi esigeva i Mondiali nel deserto. Blatter non ebbe obiezioni»