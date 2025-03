Montipò un muro: para tutto il parabile ed evita un passivo peggiore per il Verona – le pagelle

Le pagelle di Montipò: il portiere del Verona contro la Juve para tutto il parabile e tiene il risultato in bilico salvando anche un passivo maggiore

Serata di straordinari ieri per Montipò. Il portiere del Verona contro la Juve è grande protagonista con un paio di parate molto difficili: nel primo tempo un miracolo su Thuram e poi in rapida successione Locatelli, McKennie ed Yildiz e riesce a tenere in bilico il risultato il più a lungo possibile fino a quando Thuram non trova il modo di superarlo. A quel punto cala anche lui e in occasione del 2-0 quale sbavatura sul rinvio che apre al gol di Koopmeiers c’è. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «Tiene in piedi il Verona finché può: quattro interventi ottimi nel primo tempo (il più difficile su Thuram) e almeno altre due buone parate nella ripresa».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Prima dei due gol tiene in vita il Verona con un miracolo sul destro ravvicinato di Thuram e murando Locatelli, McKennie, Yildiz e Kolo Muani».

TUTTOSPORT 6.5 – «Dimostra, se ce ne fosse bisogno, di essere un gran portiere quando si oppone a Thuram con riflesso felino. Poi si esalta su Locatelli, McKennie e Yildiz in rapida sequenza. Evita un passivo più pesante, anche se sul 2-0 ha qualche colpa per il rinvio imperfetto».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Gli tirano addosso tutta la sera, come l’orsetto del Luna park, però ha sempre buoni riflessi. Alla fine lo bucano, com’era destino».

LA REPUBBLICA 7 – «Resiste a lungo, splendido su Thuram e McKennie».

LA STAMPA 7.5 – «Para tutto quel che si può, se la sua porta è rimasta inviolata così a lungo il merito è soprattutto suo».