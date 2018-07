Riccardo Montolivo saluterà il Milan: il giocatore non rientra più nei piani di Gattuso. Per lui si cerca una sistemazione in Italia

Dopo 6 anni, Riccardo Montolivo potrebbe dire addio al Milan. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, il giocatore sarebbe sulla lista dei partenti, anche perché i rossoneri avrebbero scelto di trattenere in rossa Manuel Locatelli, nonostante l’offerta da 13 milioni di euro arrivata dal Sassuolo. Per il 33enne, che non rientra più nei piani del tecnico Gennaro Gattuso, il Milan starebbe cercando una sistemazione in Italia, ma trovare una squadra risulta complicato a causa dell’alto ingaggio percepito.