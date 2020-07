Monza, Bellusci: «Serie B? Vogliamo essere protagonisti e lottare per la A»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giuseppe Bellusci ha parlato della stagione del Monza e dell’obiettivo di andare in Serie A

Il difensore del Monza, Giuseppe Bellusci, ha parlato della sua esperienza nel club e degli obiettivi futuri della squadra. Ecco le dichiarazioni del giocatore:

PROMOZIONE IN SERIE B – «È stata una grande soddisfazione: siamo partiti favoriti, ma vincere non è mai scontato. E il fatto che in semifinale playoff siano arrivate due squadre del nostro girone rende ancora più incredibile il cammino del Monza, con un primato di 16 punti sulla seconda al momento dello stop per il Coronavirus».

OBIETTIVI – «Non ci nascondiamo. La società l’ha detto apertamente: vogliamo essere protagonisti e lottare per la A. La passione che sta mettendo Galliani per il Monza è uno stimolo enorme per la squadra».

BERLUSCONI – «La scorsa estate il presidente ci ha riuniti a Villa Gernetto: quel giorno è nato il Monza di Berlusconi. Ci ha trasmesso carisma ed energia positiva: ci ha fatto capire che la tecnica e la tattica senza l’ambizione non servono a nulla».

LA SCELTA DEL MONZA – «Avevo tante richieste: la possibilità di giocare per Berlusconi e Galliani è un’esperienza unica per un giocatore. Così ho scommesso su di me: ho fatto un passo indietro per farne due avanti».

PROMESSE IN CASO DI SERIE A – «Quando sono arrivato a Monza, mi sono presentato ai compagni facendo l’imitazione di Celentano e cantando “Svalutation”: so che molti chiederanno il bis. Ma sono anche a disposizione per accompagnare Galliani nella sua passeggiata».