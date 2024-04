Monza, Di Gregorio: «Futuro? Ci pensiamo dopo il campionato»

Il portiere del Monza Michele Di Gregorio ha parlato di vari argomenti riguardanti la Nazionale e il suo futuro

Michele Di Gregorio, portiere del Monza, ha parlato a margine di un evento nella palestra FitActiv. Ecco le sue parole tra Nazionale e il suo futuro.

NAZIONALE – «Quanto mi pesa non essere ancora stato chiamato in Nazionale? Sicuramente è un sogno, ma la parola “pesare” mi sembra esagerata, anche perché la qualità dei portieri è altissima. Chi è oggi in Nazionale è forte, le scelte sono dell’allenatore giustamente, io ho il sogno di arrivarci e continuo a lavorare per realizzarlo. Ma la vivo in modo sereno»

EUROPA – «Come ho detto altre volte, credo che il nostro obiettivo debba essere quello di fare il meglio possibile e guardare di partita in partita, poi a fine stagione vedremo dove siamo arrivati»

FUTURO PALLADINO – «Quale sarà il futuro non lo so, ora è concentrato anche lui come noi tutti. Abbiamo un finale di campionato difficile, lo sappiamo. Ora arriva un’altra big come l’Atalanta, è stimolante affrontare le squadre forti e vogliamo farci trovare pronti»

FUTURO – «Fa piacere l’accostamento, ma ho un contratto con il Monza e finché sarò qua penserò solo al Monza. Mancano sei partite, poi vedremo quando sarà finito il campionato se ci sarà qualcosa o meno»