Monza, Galliani: «Berlusconi mi ha chiesto di prendere Suso»

Adriano Galliani svela alcuni retroscena relativi al Monza in compagnia di Silvio Berlusconi: tra Serie A ed il sogno Suso

Adriano Galliani svela alcuni retroscena della sua avventura al Monza, con Silvio Berlusconi. Ecco le sue parole a La Repubblica.

GALLIANI – «Andavo a San Siro a guardare il Milan, finché il 28 settembre 2018 Silvio Berlusconi compra il Monza. Io a Monza ci sono nato, lui praticamente ci vive perché Arcore è alle porte. Monza-Juventus U23 non c’entra niente con Old Trafford. Qualche settimana fa Silvio Berlusconi mi ha chiamato: Adriano, mi fa, Suso è andato via dal Milan: perché non lo abbiamo preso noi?».