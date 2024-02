Monza, Galliani: «Di Gregorio alla Juve? Ecco cosa posso dirvi...»

Le parole di Adriano Galliani, ad del Monza, sul futuro di Michele Di Gregorio dopo l’interesse della Juve. I dettagli

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega.

JUVE SU DI GREGORIO – «Io non ho parlato con nessuna squadra. Il giocatore ha tre anni di contratto, il procuratore è una brava persona e stiamo anche qui calmi. Ragiono sempre anno per anno, ero così anche al Milan. La vita per me è dal primo luglio al 30 giugno. Non parlo ora di mercato».

PALLADINO – «Ma perché dobbiamo sempre ripetere le stesse cose? Io e Palladino abbiamo detto che ci saremmo parlati il 27 maggio e il 27 maggio ci parleremo. Questi sono i patti e i patti si cercano di rispettare nella vita».

GOL MALDINI – «Per me è romantico che i due gol di Salerno li abbiano fatti due ragazzi uno nato a Milano e uno a Monza, uno cresciuto nel settore giovanile del Milan e uno nel settore giovanile del Monza. La prima telefonata che ho fatto dopo la partita è stata a Paolo Maldini e gli ho detto ‘finalmente un Maldini che fa gol e non un terzinaccio come te che non segnava mai’. Si è messo a ridere come un pazzo».

18 SQUADRE – «Quello che penso è molto semplice: da 20 anni la Serie A gioca con un formato da 20 squadre. Adesso qualcuno pensa che il campionato che è rimasto sempre lo stesso, con FIFA e UEFA che ha cambiato tanto mettendo sempre più partite. Si cambia formato della A per tre o quattro squadre? O per una o due squadre che giocheranno un Mondiale per Club? Noi siamo fermi e dobbiamo cambiare per essere in 8, 10, 12 e per permettere ad alcuni di giocare più partite fatte da altre organizzazioni? Il concetto è semplice. Calendario affollato? Ma chi lo affolla? Non la Federazione italiana».