Monza-Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’U Power Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Monza e Inter: ecco le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’U Power Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Monza e Inter: due formazioni con obiettivi diversi ma con la voglia di continuare a far vedere le cose positive fatte vedere sin qui. I brianzoli per la rivincita dopo la sconfitta nella gara d’andata (2-0 a Milano), i nerazzurri per continuare a tenere lontana la Juventus, ora a meno due dai nerazzurri. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Monza-Inter

Nella sfida tra Monza e Inter Palladino punta sulla vendetta degli ex: in campo dal 1′ D’Ambrosio, Caldirola, Gagliardini e Valentin Carboni. Tra i pali confermato Sorrentino visto l’infortunio di Di Gregorio, mentre davanti è ballottaggio tra Mota e Colombo. Tra le file dei nerazzurri Inzaghi ritrova Dimarco dal primo minuto mentre per il resto non ci sarebbero grandi novità con Dumfries sulla destra e il solito centrocampo. In difesa Pavard più di Darmian. In attacco ThuLa favorita. Di seguito le probabili formazioni della sfida dell’U Power Stadium:

Monza (3-4-2-1): Sorrentino, D’Ambrosio, Caldirola, Izzo, P. Pereira, Pessina, Gagliardini, Ciurria, Colpani, V. Carboni, Mota. All. Palladino.

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi.

Monza-Inter: l’orario e dove vederla

La partita tra Monza e Inter verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Sarà possibile seguirla anche in streaming scaricando l’App dedicata disponibile su ogni piattaforma: pc, smartphone e tablet. Non sarà possibile seguirla la diretta della partita in modalità gratuita.