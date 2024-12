Monza Juve, il messaggio della curva brianzola: «Insieme tutto è possibile» - FOTO

Monza Juve, il messaggio della curva brianzola a sostegno della squadra: ecco cosa hanno esposto nella curva, sono vicini al gruppo

Il Monza in campo contro la Juve nel posticipo della domenica sera contro la Juve, una sfida difficile per i brianzoli ultimi in classifica, ma che comunque sentono la vicinanza dei loro tifosi, che hanno esposto uno striscione per far sapere che, nonostante la difficoltà del momento, la tifoseria è con la squadra.

PAROLE – «Nonostante le difficoltà il nostro legame ci renderà ancora più forti. Insieme tutto è possibile».