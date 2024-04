Monza Maldini: «Europa? Ci crediamo ancora»

Le parole di Daniel Maldini, trequartista del Monza, dopo la sconfitta subita dai brianzoli contro l’Atalanta

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Monza contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

QUARTO GOL CON IL MONZA – «È quello che speravo, sono venuto qui per questo, per far vedere queste cose».

CLASSIFICA – «Potevamo avere qualche punto in più, ma guardiamo veramente partita dopo partita e pensiamo alla prossima».

OBIETTIVO EUROPA – «Sì, certo che ci crediamo. Anche se guardiamo davvero partita dopo partita, siamo lì e siamo attaccati: basta poco, speriamo di fare tre punti alla prossima e vediamo come andrà».

COME SI VEDE IN FUTURO – «Diciamo centro, centro-sinistra. Varie persone mi hanno detto che il mio ruolo futuro può essere la mezzala, lo penso anche io».