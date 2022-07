Il Monza è pronto ad abbracciare il nuovo acquisto per la difesa: Marlon è atterrato in Italia e inizierà la sua avventura in biancorosso

Marlon è atterrato in Italia ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Monza.

Il brasiliano torna in Italia dopo l’esperienza al Sassuolo e lo fa in prestito secco per tutta la stagione dallo Shakthar Donetsk. Lo riporta Gianluca Di Marzio.