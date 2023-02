Monza, Palladino: «È stato più difficile giocare contro la Samp rispetto alla Juventus»

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

PAROLE – «Confermo quello detto in conferenza, è stato più difficile giocare contro la Samp rispetto alla Juventus. In serie A non c’è niente di scontato, ci sono allenatori bravi e difficoltà in ogni partita. Sapevamo di affrontare una squadra vogliosa di fare punti, ci hanno messo in difficoltà accettando tutti i duelli. Grane merito alla Samp, voglio fare i miei complimenti ai blucerchiati e a mister Stankovic, ma noi siamo stati bravi a rimanere in partita. Non abbiamo mollato, questa squadra ha grande cuore e non molla mai niente fino all’ultimo secondo. È un punto d’oro che vale come una vittoria».