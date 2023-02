Monza, Palladino: «Carlos Augusto convocato? Ecco la decisione»

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, alla vigilia della sfida contro il Milan. Tutti i dettagli

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra Monza e Milan.

PARTITA SPECIALE– «Non ho sentito Berlusconi, ma capisco che questa gara per lui e per Galliani non è come tutte le altre. Sono legati per sempre al Milan, 31 anni di vittorie non si dimenticano. Sarà una bella giornata per tutto l’ambiente e per noi è uno stimolo ciò che ci dice il presidente. Che ci aiuta a dare sempre il massimo e proveremo a dare loro tutte le soddisfazioni che meritano».

CARLOS AUGUSTO – «Purtroppo Carlos Augusto non sarà convocato, insieme a Vignato».

PESSINA – «Potrei parlare ore e ore su Matteo, a volte preparo le partite sulla base di dove giocherà, può fare qualunque cosa in campo, gli concedo massima libertà. E’ un ragazzo e un giocatore straordinario».

TRIDENTE – «Caprari-Mota dietro a Petagna? Secondo me avevano fatto una buona gara contro la Samp, è una soluzione che possiamo riproporre in futuro, magari già domani. La cosa più importante è la disponibilità, che in questo gruppo non manca».