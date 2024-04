Monza Palladino: «Dominio Atalanta? Non sono d’accordo»

Le parole di Raffaele Palladino, tecnico del Monza, dopo la sconfitta subita dai brianzoli contro l’Atalanta

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Monza contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Mi capita di ascoltarvi, ho sentito parlare di 70-80 minuti di dominio da parte dell’Atalanta. Non sono d’accordo. E non sono d’accordo neanche se dite che l’Atalanta è stata in gestione per 70-80 minuti. Abbiamo fatto il 60 per cento di possesso palla, abbiamo fatto una partita giusta, coraggiosa, secondo me una delle migliori da quando sono al Monza. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, mi sono piaciute entrambe le fasi di gioco. Lo dico col sorriso, senza polemica: non sono d’accordo che sia stata una partita di dominio dell’Atalanta. Poi il calcio è bello perché è vario».

CORREZIONE DEL CONDUTTORE SULLA PAROLA “DOMINIO” – «Avete detto che l’Atalanta è stata in comando per 70-80 minuti. Non sono d’accordo, ma sono felice e ripeto pur in disaccordo lo dico col sorriso»