Monza, Palladino: «Problema anche per Izzo, siamo in emergenza»

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, nel pre partita del match di Serie A contro il Napoli. I dettagli

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn nel post partita di Napoli-Monza.

PAROLE – «Izzo ha lavorato tutta la settimana bene ma ieri ha avuto un fastidio al ginocchio, siamo in emergenza dietro ma sono sicuro che chi andrà in campo farà una grande partita. Ho ricevuto tanti messaggi prima di questa partita, tanti attestati di stima e fa piacere però oggi l’obiettivo non è personale: siamo venuti qua con lo spirito giusto per fare una grande prestazione».