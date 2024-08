Monza Sassuolo, incontro DI MERCATO tra Galliani e Carnevali: ecco di cosa DISCUTERANNO i dirigenti delle due squadre

Quest’oggi – alle ore 17:00 – andrà in scena un’amichevole di prestigio che vedrà contrapposte il Monza e il Sassuolo. Oltre che per la preparazione, quest’incontro sarà importante anche in ottica calciomercato.

Come racconta TMW Galliani e Carnevali avranno infatti la possibilità di discutere del futuro di Mattia Valoti (direzione Sassuolo) e Andrea Consigli (direzione Monza).